Люцифер 6 сезон: дата выхода фильма

Стриминговий сервис Netflix опубликовал тизер шестого сезона сериала «Люцифер» и назвал дату его выхода.

Когда выйдет «Люцифер» 6 сезон?

Как стало известно на онлайн-западе Comic-Con @ Home 2021, шестой сезон сериала «Люцифер» станет завершающим для шоу. Netflix покажет десять серий последнего сезона сериала, который выйдет уже 10 сентября.

В финальном сезоне «Люцифера» мы узнаем, что случилось после того, как Люцифер вернул Хлою к жизни и стал новым Богом.

Напомним, что сериал «Люцифер» создан по мотивам комиксов Нила Геймана и Сэма Кейта. Он рассказывает о падшего ангела Люцифера Морнингстар, который решает немного пожить на Земле, чтобы лучше понять людей. Для этого он отправляется в Лос-Анджелес — город Ангелов. Там он становится помощником детектива полиции Хлои Деккер.

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