Netflix назвал ТОП-5 самых сексуальных актеров

Попал ли твой краш в список самых горячих?

Стриминговий сервис Netflix недавно провел интересный социальный опрос среди своих подписчиц. Вопрос был один: кого они считают самым сексуальным актером эвер. После опроса был составлен рейтинг ТОП-5. Смотрите, кто в него вошел.

5 место — Ной Сентинео

Этот 24-летний актер полюбился девушкам с подросткового романтического фильма «Всем парням, которых я любила раньше». Там он показал себя очень милым мальчиком, способным разбивать сердца юным девочкам. Наибольшую известность ему принесла роль Хесуса Фостера в последних трех сезонах телесериала «Фостер».

4 место — Генри Кавилл

А вот 37-летний британец стал краше многих еще со времен своего перевоплощения в Супермена в фильмах о супергероях. Тогда так и хотелось попасть в беду, чтобы этот красавец спас. Вторая волна вздохов по Генри началась, когда вышел мистический фэнтези-сериал «Ведьмак». Все ждут новый сезон только ради этого красавчика. Побольше полуголых сцен!

3 место — Джейкоб Элорде

О такой подростковой любви, как была у Ноа Флинна и Эль Эванс в фильме «Калейдоскоп поцелуев» мечтала каждая девочка в школьные годы. Поэтому неудивительно, что вскоре уже выйдет третья часть этой истории. Зрителям настолько нравится наблюдать за сексуальным 23-летним австралийским актер, что ромком постоянно собирает хорошие рейтинги.

2 место — Микеле Морроне

Никто не любит этого горячего красавца так, как телеведущая Мила Еремеева. Но все же многие женщины разделяют ее увлечения Микелем после фильма «З65 дней». Этот жесткий польский вариант «50 оттенков серого» покорил не одну девушку, показав силу и грубость 30-летнего итальянца. Не зря этот фильм побил рекорды Netflix по просмотрам.

1 место — реггей Пейдж

И заслуженное первое место в рейтинге досталось именно исполнителю роли герцога Гастингса в сериале «Бриджертон». В исторической драме он предстал настоящим джентльменом с хорошим знанием сексуальной жизни. Именно он научил юную Дафну Бриджертон чувственности и близости. 31-летний британец бесспорно самый горячий актер после всех тех эротических сцен, которые были показаны в сериале.

Фото: Getty Images

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