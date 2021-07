Саманта Джонс может вернуться в Секс в большом городе

У фанатов есть шанс увидеть легендарную четверку подруг вместе

Продолжение сериала «Секс в большом городе» стало приятной новостью для всех ценителей легендарного проекта. Но отказ Ким Кэтролл, которая сыграла Саманту Джонс, от участия в продолжении стала настоящим ударом для всех. Трудно представить Нью-Йорк без зажигательной Сэм. Но, возможно, нам и не придется. Недавно издание Daily Mail выяснило, что Ким Кэтролл таки может вернуться в обновленный «Секс в большом городе».

Продюсеры заявили, что оставили «двери открытыми» для актрисы Ким Кэттролл. Они все еще надеются на его возвращение. Возможно, искренний интерес публики к продолжению под названием «And Just Like That …» заставит легенду вернуться. В любом случае, создатели сериала всегда ей рады.

Съемки продолжения «Секс в большом городе» до сих пор продолжаются в Нью-Йорке. Но создатели сериала уже задумывают о втором сезоне. По сюжету Кэрри Брэдшоу будет переживать развод с Мистером Бигом и рассказывать о своих любовных перипетиях в подкасте.

Премьера продолжения «Секс в большом городе» запланирована на осень этого года.

