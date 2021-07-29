Будет ли 2 сезон продолжения «Секс в большом городе»? Громкое заявление

Создатели проекта настроены на дальнейшие съемки

Продолжение сериала «Секс в большом городе» под названием «And Just Like That» набирает все больший интерес еще до окончания съемочного процесса первого сезона. Культовые персонажи в любимом Нью-Йорке с новыми вызовами и историями. Всем интересно, каким стала жизнь Кэрри Брэдшоу, Миранды Хоббс и Шарлотты Йорк.

Поэтому неудивительно, что подобный ажиотаж заставляет создателей уже задуматься о втором сезоне продолжение.

Старший продюсер продолжение «Секс в большом городе» заявил, что история теперь уже трех подружек не ограничится лишь ранее запланированными десятью сериями. Об этом пишет издание Daily Mail.

«Майкл (исполнительный продюсер, режиссер и сценарист) и Сара Джессика Паркер планируют, что это будет больше, чем ограниченный выпуск десяти эпизодов на HBO Max, поэтому ждите, что скоро будет анонсирован второй сезон», — порадовал фанатов один из создателей перезапуска.

Фото: Getty Images

Читай также:

В «Секс в большом городе» вернется былая Мистера Бига Наташа (ФОТО)

Новые приключения близких подруг в трейлере 2 сезона сериала «Секс в другом городе: Поколение Q»