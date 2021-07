В «Секс в большом городе» вернется былая Мистера Бига Наташа (ФОТО)

Неужели любимый Керри будет вместе с экс-жена?

В Нью-Йорке продолжают снимать долгожданный камбэк легендарного сериала «Секс в большом городе». Чуть ли не каждый день в сеть попадают новые подробности будущего сюжета сериала с новым названием «And Just Like That …»

На этот раз фанатов проекта удивило появление на съемочной площадке актрисы Бриджит Мойнэхэн, которая сыграла Наташу. На фото, которые удалось снять на месте съемок, видно, что на безымянном пальце девушки красуется обручальное кольцо. У всех сразу возникли подозрения, что Мистер Биг мог вернуться к бывшей жене. Ведь, как стало известно из слитых сценариев проекта, Кэрри Брэдшоу и ее муж будут проходить через тяжелый развод. Именно об этом бывшая секс-колумнистка будет рассказывать в своем подкасте.

Напомним, что в продолжении «Секс в большом городе» будут участвовать Крис Нот, Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Ким Кэтролл, сыгравшая Саманту Джонс отказалась от участия.

Десять эпизодов сериала-продолжения «Секс в большом городе» выйдут уже этой осенью. Скрестим пальчики, чтобы сценаристы не будут перемудрили и не испортили любимую историю миллионов.

