Дом Гуччи: смотреть официальный трейлер

Киностудия Metro-Goldwyn-Mayer представила долгожданный трейлер фильма «Дом Гуччи».

«Дом Гуччи»: смотреть трейлер онлайн

Драма рассказывает реальную историю Патриции Реджиани, бывшей жены Маурицио Гуччи, которая заказала убийство своего мужа, внука известного модельера Гуччи Гуччи. В фильме покажут три поколения известной семьи, борьбу за контроль над модной империей и бремя имени Гуччи. «Во имя отца, и сына, и Дома Gucci!» — говорится в трейлере.

Главные роли в фильме сыграли Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс, Аль Пачино. Кроме них, в картине снялись Джек Хьюстон, Камилла Коттина, Рив Карни, Маделин Диана, Сальма Хайек и другие. Сценаристом выступили Бекки Джонстон и Роберто Бентивенья. В основу сценария легла книга Сары Эй Форден «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумие, гламура и жадности» 2001 года. Режиссером стал Ридли Скотт.

Семья Гуччи, не владеет брендом с 1993 года, категорически против выхода картины. Но сам модный дом сотрудничал с режиссером во время съемок.

Премьера фильма «Дом Гуччи» запланирована на 24 ноября 2021 года.

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