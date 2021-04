Лучшие образы Леди Гага в фильме Дом Гуччи. Фото

Мировая звезда играет жену Маурицио Гуччи Патрицию Реджани в новом фильме Ридли Скотта «Дом Гуччи» (House of Gucci). Невероятные образы Леди Гага обсуждают миллионы людей

С февраля Metro-Goldwyn-Mayer Pictures и Scott Free Productions начали съемки документального фильма об империи Gucci. В центре сюжета убийство бизнесмена и экс-главы корпорации Маурицио Гуччи. Его застрелили в 1995 году. Заказчиком оказалась жена Патриция, которая не хотела продавать свою долю в бизнесе и в добавок отомстила ему за то, что он ушел к молодой женщине.

#MEDIABIAS#Mirror: “Although[!] #PatriziaReggiani had her brain tumour removed shortly after finding out about it in 1992, she claimed it had altered her thought process.”

It was described as being the size of a small orange pressing against her brain. #HouseOfGucci #LadyGaga pic.twitter.com/AImbChznWI

— LORD GAGA OF YOUTUBE ♪ (@NlHILIST) March 29, 2021