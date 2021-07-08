Леди Гага показала себя топлес (ВИДЕО)

Селебрити не боится проявлять свою естественную красоту

Американская певица Леди Гага стала известной благодаря своим эпатажным нарядам и макияж. Не только замечательный голос сделал из нее звезду мирового масштаба. Эксцентричность и странность сыграли свою ключевую роль. Но в последнее время артистка все чаще можно увидеть без мейк. Вне сцены Леди Гага излучает естественную красоту.

Тяготение к естественности подтверждает и один с последним постов селебрити в Instagram. Леди Гага сняла себя на видео, на котором позирует абсолютно без макияжа. Но что важнее звезда не постеснялась показать себя на видео топлес, прикрыв грудь руками. Так сказать, скрывать нечего!

«Пусть ваше сердце сияет, как солнце», — подписала видео Леди Гага.

Голосуем за естественную красоту всегда!

Фото: Getty Images

Читай также:

Лучшие образы Леди Гага в фильме «Дом Гуччи». Фото и видео

Просто гигантский: Леди Гага показала подарок от бойфренда на юбилей