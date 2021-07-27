Плохие домохозяйки: смотреть официальный трейлер

Киностудия Red Hour Films представила трейлер комедии «Плохие домохозяйки».

«Плохие домохозяйки»: смотреть трейлер онлайн

Фильм основан на реальных событиях — об одной из самых громких афер США. Он рассказывает о двух лучших подруг Конни и ДжоДжо. Девушки погрязли в быту, устали от бедности и стремятся лучшей жизни для себя. Однажды им удалось перевернуть свою жизнь, превратив продуктовые купоны на 40 миллионов долларов! Теперь у них есть все: модная одежда, дорогие спорткары, частный самолет. И все было бы как в сказке, если бы не двое полицейских, которые пытаются поймать отчаянных домохозяек и разоблачить их хитроумную схему.

В фильме снялись Кирби Гауелл-Баптист, Пол Уолтер Хаузер, Кристен Белл, Винс Вон, Джоэль Макхейл, Стивен Рут, Ник Кассаветис и другие. Режиссерами выступили Арон Ґодет и Гита Пуллапилли.

Премьера фильма «Плохие домохозяйки» запланирована на 9 сентября 2021 года.

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