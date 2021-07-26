Декстер 9 сезон: смотреть официальный трейлер

Телеканал Showtime представил официальный трейлер 9 сезона сериала «Декстер». Через восемь лет проект возвращается.

«Декстер» 9 сезон: смотреть трейлер онлайн

С тех пор как Декстер исчез во время урагана «Лора» прошло 10 лет. Теперь герой живет в городке Айрон-Лейк, штат Нью-Йорк, под именем Джим Линдсер. Он работает торговым представителем компании Fred’s Fish & Game. Каждый день Декстер чувствует жажду крови, но борется с ней. «Ты можешь спрятаться от своего прошлого, но не уйти», — говорится в трейлере.

Новый сезон будет состоять из 10 серий. Шоураннер проекта выступил Клайд Филлипс. К роли Декстера вернулся Майкл Си Холл.

Премьера 9 сезона сериала «Декстер» состоится уже 7 ноября 2021 года.

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