Вышел трейлер перезапуска мультика «Чип и Дейл»: они уже не те

Видео появилось на официальной странице YouTube стримингового сервиса Disney+

Все мы хорошо помним утро детства, когда в субботу и воскресенье просыпаешься под несколько любимых мультфильмов. Одним из таких у многих всегда был «Чип и Дейл»: приключения двух милых бурундучков и их друзей.

Поэтому Disney решил еще раз окунуть всех в атмосферу детства и подарить мультфильму вторую жизнь. Только вопрос, нужна ли она? Ведь и первая версия выглядит сейчас невероятной.

Семейный отпуск в трейлере мультфильма «Семейка Аддамс 2»

Однако в «Чип и Дейл. Перезапуск» главными героями будут все те же бурундучки, которые устроили себе «спокойную» жизнь в городском парке. Интересно, что перезапуск получит совершенно новый сюжет и новых второстепенных героев, но знакомые персонажи из вселенной Disney тоже будут заглядывать в гости.

«Chip ‘n’ Dale: Park Life» (оригинальное название) — полностью немое шоу. Главные герои будут издавать звуки, схожие с речью, но в большинстве решать все будут жесты, события и эмоции. Производством мультсериала занимаются The Walt Disney Company France и Xilam Animation. Еще из нового — бурундучков в перезапуске оставили без одежды, поэтому теряется еще один символ оригинальной серии. Однако и в самой компании Disney+ рассказали, что с оригинальным шоу новый проект не будет сопряжен вообще.

«Чип и Дейл спешат на помощь» выходил еще в начале 90-х. Все-таки классной была оригинальная версия в детстве.

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