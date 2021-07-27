Дуэйн Джонсон и Эмили Блант в трейлере фильма «Круиз по джунглям». Смотрим!
Приключенческий фильм «Круиз по джунглям» — одна из самых долгожданных летних премьер 2021 года. В главных ролях — неподражаемые Дуэйн Джонсон и Эмили Блант. Смотреть онлайн трейлер фильма «Круиз по джунглям» можно в любое время на сайте Нового канала. Картина уже вышла в украинском прокате!
«Круиз по джунглям»: смотреть официальный трейлер
Дата старта: 23.07.2020
Страна: США
Студии: Walt Disney Pictures
Жанр: Приключенческий фильм
Режиссер: Жауме Колет-Серра
Актеры: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Эдгар Рамирес, Пол Джаматти
Композитор: Джеймс Ньютон Ховард
Сюжет фильма «Круиз по джунглям»
Вдохновленный тематикой знаменитых парков «Диснейленд», «Круиз в джунглях» от Disney — это наполненная приключениями экспедиция по джунглям Амазонки с участием Дуэйна Джонсона, харизматичного капитана речной лодки, и Эмили Блант — отважной исследовательницы дикой природы. Также в фильме снимаются Эдгар Рамирес, Джек Уайтхолл, Джесси Племонс и Пол Джаматти.
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