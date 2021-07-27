Приключенческий фильм «Круиз по джунглям» — одна из самых долгожданных летних премьер 2021 года. В главных ролях — неподражаемые Дуэйн Джонсон и Эмили Блант. Смотреть онлайн трейлер фильма «Круиз по джунглям» можно в любое время на сайте Нового канала. Картина уже вышла в украинском прокате!

«Круиз по джунглям»: смотреть официальный трейлер

Дата старта: 23.07.2020

Страна: США

Студии: Walt Disney Pictures

Жанр: Приключенческий фильм

Режиссер: Жауме Колет-Серра

Актеры: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Эдгар Рамирес, Пол Джаматти

Композитор: Джеймс Ньютон Ховард

Сюжет фильма «Круиз по джунглям»

Вдохновленный тематикой знаменитых парков «Диснейленд», «Круиз в джунглях» от Disney — это наполненная приключениями экспедиция по джунглям Амазонки с участием Дуэйна Джонсона, харизматичного капитана речной лодки, и Эмили Блант — отважной исследовательницы дикой природы. Также в фильме снимаются Эдгар Рамирес, Джек Уайтхолл, Джесси Племонс и Пол Джаматти.

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