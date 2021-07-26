Декстер 9 сезон: дивитися офіційний трейлер

Телеканал Showtime представив офіційний трейлер 9 сезону серіалу «Декстер». Через вісім років проект повертається.

«Декстер» 9 сезон: дивитися трейлер онлайн

Відтоді як Декстер зник під час урагану «Лора» минуло 10 років. Тепер герой живе у містечку Айрон-Лейк, штат Нью-Йорк, під ім’ям Джим Ліндсер. Він працює торговим представником компанії Fred’s Fish&Game. Кожного дня Декстер відчуває жагу крові, але бореться з нею. «Ти можеш сховатися від свого минулого, але не втекти», – говориться у трейлері.

Новий сезон складатиметься з 10 серій. Шоураннером проекту виступив Клайд Філліпс. До ролі Декстера повернувся Майкл Сі Холл.

Прем’єра 9 сезону серіалу «Декстер» відбудеться вже 7 листопада 2021 року.

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