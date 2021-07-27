Погані домогосподарки: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Red Hour Films представила трейлер комедії «Погані домогосподарки».

«Погані домогосподарки»: дивитися трейлер онлайн

Фільм заснований на реальних подіях – про одну з найгучніших афер США. Він розповідає про двох найкращих подруг Конні та ДжоДжо. Дівчата погрузли у побуті, втомилися від бідності та прагнуть кращого життя для себе. Одного дня їм вдалося перевернути своє життя, перетворивши продуктові купони на 40 мільйонів доларів! Тепер у них є все: модний одяг, дорогі спорткари, приватний літак. І все було б як у казці, якби не двоє поліцейських, які намагаються зловити відчайдушних домогосподарок та викрити їхню хитромудру схему.

У фільмі знялися Кірбі Гауелл-Баптіст, Пол Волтер Гаузер, Крістен Белл, Вінс Вон, Джоель МакГейл, Стівен Рут, Нік Кассаветіс та інші. Режисерами виступили Арон Ґодет та Ґіта Пуллапіллі.

Прем’єра фільму «Погані домогосподарки» запланована на 9 вересня 2021 року.

Читай також:

Кожного дня він змушений прикидатися: Трейлер 9 сезону серіалу «Декстер»

Вийшов трейлер перезапуску мультика «Чіп і Дейл»: вони вже не ті