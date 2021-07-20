Сексуальное воспитание 3 сезон: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Netflix опубликовал трейлер 3 сезона сериала «Сексуальное воспитание».

«Сексуальное воспитание» 3 сезон: смотреть трейлер онлайн

Новое видео нельзя назвать классическим трейлер, это, скорее, обращение персонажей с представлением новой директора школы Moordale Secondary. Новый учебный год начнется с противостояния учеников и новой директора.

«С новыми директором, форме и установками — время перемен в Moordale Secondary», — говорится в видео.

К своим ролям вернутся Джиллиан Андерсон, Аса Баттерфилд, Нкути гатве, Эмма Макей и Кедар Вильмс-Стрел. Новой директором станет Джемайма Кирк.

Премьера 3 сезона сериала «Половое воспитание» запланирована на 17 сентября 2021 года.

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