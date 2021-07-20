Сексуальное воспитание 3 сезон: смотреть официальный трейлер

Каст «Половое воспитание» представил новую директора школы в трейлере 3 сезона
Стриминговий сервис Netflix опубликовал трейлер 3 сезона сериала «Сексуальное воспитание».
«Сексуальное воспитание» 3 сезон: смотреть трейлер онлайн
Новое видео нельзя назвать классическим трейлер, это, скорее, обращение персонажей с представлением новой директора школы Moordale Secondary. Новый учебный год начнется с противостояния учеников и новой директора.
«С новыми директором, форме и установками — время перемен в Moordale Secondary», — говорится в видео.
К своим ролям вернутся Джиллиан Андерсон, Аса Баттерфилд, Нкути гатве, Эмма Макей и Кедар Вильмс-Стрел. Новой директором станет Джемайма Кирк.
Премьера 3 сезона сериала «Половое воспитание» запланирована на 17 сентября 2021 года.
Читай также:
Уже скоро! Названа дата выхода эротической мелодрамы «После. Глава 3»