Соліст Måneskin позбувся своєї шевелюри (ФОТО)

Сексуальний італієць радикально змінив імідж

Після перемоги гурту Måneskin на «Євробаченні-2021» дівчата почали буквально божеволіти за його солістом. Воно й не дивно, адже Даміано Давід ще той красунчик з неймовірною енергетикою. Кожне його нове фото в Instagram, де він з’являється у різноманітних образах, набирають тисячі лайків. До того, що Даміано епатує публіку, всі вже трохи звикли. Аж несподівано для всіх соліст Måneskin шокував фанатів зміною іміджу.

Даміано Давід зістриг свої пишні кучері, які так люблять його фанати. Фото в новому образі музикант показав у своїх сторіс. Фанати одразу розділилися на два табори – хтось вважає, що хлопець став ще сексуальнішим, а для когось він втратив більшу частину шарму. Нам подобається, а ти вирішуй сама!

Фото: Getty Images

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