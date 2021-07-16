Переможці «Євробачення-2021», епатажні італійські рокери Maneskin на радість фанам з усього світу випустили довгоочікуване відео на переможний трек I wanna be your slave

Maneskin стали найбільш обговорюваною темою останніх декількох місяців. Спершу – гучна перемога на пісенному конкурсі, потім – вибухові фото музикантів в рожевих образах, які кілька тижнів «подорожували» по всім соцмережах, і це не кажучи про те, що пісня Maneskin I wanna be your slave звучить з усіх колонок, а в Tik Tok кількість відео, знятих під неї, зашкалює.

Соліст Måneskin позбувся своєї шевелюри (ФОТО)

Ще б пак, адже ролики з таким музичним супроводом практично завжди вилітають «в рек»!

У новому кліпі на I wanna be your slave соліст Maneskin Дам’яно Давід змінює образи один за одним, і кожен новий – ще більш неординарний.

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Складно описати словами – краще один раз побачити. І так, впевнені, що кілька разів ви точно поставите кліп на паузу і відмотаєте «трохи назад» – в кліпі I wanna be your slave є ну дуже гарячі моменти!

Наприклад, поцілунок Даміано з барабанщиком Maneskin Ітаном Торченом і… дивіться самі просто зараз: кліп нереально стильний!