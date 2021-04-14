Настя Каменських показала не бачені раніше фото до схуднення

Артистка перестала соромитися колишніх пишних форм

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, шокувала своїх підписників в Instagram архівними фотографіями. На них дівчина позує у купальнику. Здавалося б, що нічого незвичного для Instagram Насті, але у соцмережі зірка показла себе до і після схуднення.

«Вы знаете, я много лет стеснялась выставлять эти фото. И раньше никогда бы не показала их. Но … реалити так реалити???? я всегда максимально открыта с вами, и хоть я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому что мы должны… Мы просто обязаны‼️❗️любить себя. Неважно, сколько килограмм, неважно, как мы выглядим. Главное — это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя. Становиться лучше и идти к принятию себя???? Не для других, не для комментариев, не для общественного мнения. А исключительно для самой себя. Я рада, что наконец-то я пришла к этому. Девочки, помните об этом всегда! Вы у себя самые важные. Любите себя❤️Пусть иногда килограммы добавляются или уменьшаются. Пусть часто мне пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но все равно не соответствую общепринятым идеалам 90-60-90. Но это не повод корить себя. И даже сейчас, когда я могу иногда скакать в весе – я люблю себя такой, какая я есть???? Моя идеальность – в моей неидеальности???? Об этом буду с вами делиться дальше…» – підписала фотоколаж Настя Каменських.

Таким постом співачка анонсувала вихід нових серій свого реаліті «Девочки рулят». Зірка вважає, що якщо бути відвертою, то аж настільки. Настя Каменських зазначає, що нарешті прийняла себе і радить зробити це всім.

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