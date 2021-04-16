Настя Каменських – Ма: слухати онлайн

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, презентувала новий трек під назвою «Ма». У ньому дівчина розповіла про те, що не можна мовчати про почуття і варто говорити про них одне одному.

Слухати нову пісню Настя Каменських – Ма онлайн:

– Не потрібно боятися говорити дівчатам про свої почуття і зізнаватися в симпатії. Навіть, якщо це випадкове знайомство. Адже ми дівчата намагаємося бути чарівними не тільки для себе, але і для чоловіків. Хочемо знайти того єдиного і гідного. Тому трек «Ма» не просто заклик. Він відкриває історію кохання з першого погляду. Вона зустрічається на гучних вечірках, де серед натовпу можна знайти ту саму magical, яку все життя шукав. І відпустивши сором’язливість, знявши завісу страху, все відбувається зовсім інакше. Залишається тільки підійти і сказати їй бажані слова: «Від такої краси я просто полетів», – поділилася Настя Каменських.

Трек є закликом до всіх чоловіків, щоб вони були завжди рішучі у своїх намірах. І ніколи не соромилися підійти до тієї красуні, яка своїми запальними танцями привернула їхню увагу і запала в душу.

Пісня «Ма» увійде у майбутній альбом співачки «Красное вино».

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