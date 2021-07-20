Ексохоронець Бритни Спирс признался, что звезду поели наркотиками и противозачаточными

Певица долгие годы заставляли принимать медикаменты и запрещенные вещества

Бывший телохранитель певицы Бритни Спирс Фернандо Флоренс шокировал общественность неожиданным смелым признанием. Недавно он заявил, что раз в неделю звезде привозили сильнодействующие наркотики и противозачаточные препараты и заставляли девушку их принимать.

Как оказалось, это началось после того, Фернандо Флоренс работал охранником в звезды в 2010 году. Мол, за год до того отец Бритни Спирс стал ее опекуном впервые.

«Я объяснял Бритни, что это такое: три антипсихотика и противозачаточные таблетки», — признался охранник.

После принятия таблеток и наркотиков у Бритни Спирс начинались галлюцинации. Она не могла ясно мыслить и говорила непонятные вещи о несуществующей реальности.

«Она целыми днями смотрела телевизор или занималась спортом. В упадке настроения она плакала, слушая It’s A Man’s World», — рассказал Фернандо.

Также бывший охранник рассказал, что над Бритни был установлен жесткий контроль. Ей не позволяли самостоятельно выходить на улицу и следили за ее разговорами по телефону. А когда к артистке приходили гости, их вещи обыскивали.

Фото: Getty Images

Читай также:

«Они пытались убить меня»: Бритни Спирс хочет провести расследование над своим отцом

Адвокат Бритни Спирс уволился после 13 лет судов об опекунстве