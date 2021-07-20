Ексохоронець Бритни Спирс признался, что звезду поели наркотиками и противозачаточными
Певица долгие годы заставляли принимать медикаменты и запрещенные вещества
Бывший телохранитель певицы Бритни Спирс Фернандо Флоренс шокировал общественность неожиданным смелым признанием. Недавно он заявил, что раз в неделю звезде привозили сильнодействующие наркотики и противозачаточные препараты и заставляли девушку их принимать.
Как оказалось, это началось после того, Фернандо Флоренс работал охранником в звезды в 2010 году. Мол, за год до того отец Бритни Спирс стал ее опекуном впервые.
«Я объяснял Бритни, что это такое: три антипсихотика и противозачаточные таблетки», — признался охранник.
После принятия таблеток и наркотиков у Бритни Спирс начинались галлюцинации. Она не могла ясно мыслить и говорила непонятные вещи о несуществующей реальности.
«Она целыми днями смотрела телевизор или занималась спортом. В упадке настроения она плакала, слушая It’s A Man’s World», — рассказал Фернандо.
Также бывший охранник рассказал, что над Бритни был установлен жесткий контроль. Ей не позволяли самостоятельно выходить на улицу и следили за ее разговорами по телефону. А когда к артистке приходили гости, их вещи обыскивали.
Фото: Getty Images
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