Селебрити завершили батл в социальных сетях совместной работой

Украинские певицы Jerry Heil и Анна Тринчер презентовали дуэтный трек «Плакса».

Слушать новую песню Jerry Heil и Анна Тринчер — «Плакса» онлайн:

В песне девушки рассказывают историю двух вымышленных влюбленных по имени Таня и Даня. И это фиктивно-настоящая парочка имеет определенные проблемы в отношениях Таня и Даня очевидно любят друг друга, но общаются на разных языках любви. Из-за этого между ними накапливаются недоразумения, всегда мешают любви.

— Песня о знакомой каждому ситуацию. Он задарюе ее подарками, цена которых для нее ничего не значит, потому что она мечтает увидеть подтверждение их любви штампом из загса. Она в свою очередь готова закормить его борщами до отвала, не понимая, что для него с любимым и Мивина — блюдо богов! И пока она не осознает, действительно хочет угождать общественным представлениям об отношениях, по слезами плакса не увидит, что счастье уже здесь, — поделилась Jerry Heil.

Трек сразу понравился поклонникам, потому что еще раньше завирусився в соцсетях. Но больший интерес к работе подогрев еще и скандал между Аней и Яной, на днях разгорелся в социальных сетях. Jerry Heil случайно опубликовала скрин личной переписки с Аней Тринчер, где были пикантные фото девушки. На что Аня ответила взаимностью в своих сторис.

— На самом деле я большая поклонница творчества Jerry Heil. Месяц назад я сидела и думала о том, как нам объединить наши силы и музыкальные вкусы — и сделать классный коллабу. Наконец это произошло. Я считаю, что это очень крутой и качественный украиноязычный продукт, а сегодня это большая редкость, — рассказала Аня.

И именно за день до премьеры песни «Плакса» Jerry и Аня наконец помирились и возобновили дружеские отношения. Поэтому теперь ждем зажигательный клип!

Читай также:

«Она взрослеет и развивается»: Jerry Heil уезжает в США

«Девочка с каре»: девушка Волошина Аня Тринчер снялась в клипе новых звезд TikTok