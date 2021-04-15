Jerry Heil уезжает в США

Звезда планирует учиться в известном университете

Украинская певица Jerry Heil собирается уехать в США на обучение. Такой новостью шокировал генеральный продюсер компании Secret Service Entertainment Agency, с которой сотрудничает звезда, Михаил Ясинский в интервью YouTube-шоу «Слава+».

Оказывается, не так давно Jerry Heil приняла решение переехать в США, чтобы поступить в Университет Калифорнии.

– Она взрослеет и развивается быстрее, чем меняется социум вокруг. Поэтому мы приняли решение, что Jerry Heil отправится в США на учебу в Беркли на композиторское отделение, побывать в той среде с музыкантами, композиторами, продюсерами, сонграйтерами. Я хочу, чтобы она поварилась там и либо вернулась с чем-то новым, либо, возможно, там и осталась. Потому что Jerry Heil — человек уникального дарования, который может добиться успеха гораздо большего, чем мы можем себе представить, — подытожил Михаил Ясинский.

Также продюсер рассказал, что артистка изначально отказалась от продюсерских контрактов в Украине, чтобы всего добиться самостоятельно.

– Однажды я посадил ее в кабинете вместе с Аланом Бадоевым и сказал: «Если хочешь, мы будем тобой заниматься, весь ресурс агентства Secret Service Entertainment Agency в твоем распоряжении». Она задала ряд вопросов о том, как будет устроено это сотрудничество, но в итоге отказалась: «Я хочу сама». И это мегакруто, — прокомментировал Михаил Ясинский.

Также Ясинский отметил, что Jerry Heil сейчас переживает очень интересный период своей жизни: прощается со старым и ищет себя новую. Продюсер считает, что она сочиняет песни на украинском по-новому, так, как никто в Украине этого не делал.

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