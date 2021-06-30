Девочка с каре: премьера клипа, в котором снялась девушка Волошина Аня Тринчер

«Девочка с каре» — новый клип группы «ТОК», участниками которой являются звезды TikTok. Видеоработа рассказывает о том, как и чем на самом деле живут современные подростки. В ней снялась Аня Тринчер, девушка скандально известного блогера Александра Волошина

Группа «ТОК» появилась совсем недавно, но уже успела громко заявить о себе. Это необычная и новая для Украины история: танцевальный поп-коллектив, который состоит из ярких и харизматичных подростков, буквально с первой песни взорвал соцсети. Их дебютный сингл «Мальчик TOP» за рекордно короткие сроки собрал миллион просмотров только на YouTube, а также произвел фурор в TikTok, по сути, сделав группу новыми кумирами подрастающей публики.

Сегодня «ТОК» представляют новую работу — клип на песню «Девочка с каре». Ребята сняли настоящий короткометражный фильм, который с головой погружает зрителя в школьную атмосферу, а также затрагивает новые, актуальные проблемы современных тинейджеров. Сюжет выстроен вокруг главной героини, которая переживает свой первый школьный день. Каждый из нас помнит, как это сложно. Перед тобой — микрокосмос уже сложившихся отношений в коллективе. Истории дружбы, симпатий и взаимной неприязни. Кто-то кому нравится, те не общаются с этими, а с кем-то не общается вообще никто. И в это все нужно как-то встроиться.

Героиня клипа проявляет свою индивидуальность, заводит знакомства, у нее возникают первые чувства к парню. Но, по законам школьной гравитации, таких сильных личностей не любят — им приходится отвоевывать право быть собой. Сама того не подозревая, девушка оказывается втянутой в конфликт, который перерастает в открытый буллинг с новенькой в самом его эпицентре. Воплотила эту героиню украинская певица и актриса Анна Тринчер, которая недавно попала в скандал из-за бойфренда Александра Волошина.

– Мы надеемся, что этот видеоклип поможет подросткам, а также их родителям задуматься над проблемами, которые поднимает сюжет, – комментируют участники группы «ТОК». – Школьный возраст — непростое время в жизни каждого человека. Мы не понаслышке знаем, какими могут быть жестокими школьниками. Но весь негатив они как губки впитывают из своего окружения и воспитания. На самом деле многим взрослым людям стоило бы поучиться у своих детей непосредственности, искренности и умению находить общий язык, дружить и стоять друг за друга. Сделать наш мир чуточку добрее — легко. Просто нужно начать с себя.

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