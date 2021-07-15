Меган Маркл попробует себя в роли продюсера Netflix

Селебрити возвращается в киноиндустрию в новом амплуа

Netflix, встречай новую сотрудницу! Ведь недавно жена принца Гарри Меган Маркл заняла должность исполнительного продюсера мультсериала на стриминговий платформе. Об этом сообщает People.

Известно, что проект, над которым будет работать Меган Маркл, будет называться «Жемчужина». Он расскажет о приключениях 12-летней девочки, которая взяла в пример по жизни влиятельных женщин мира.

«Как и многие девушки ее возраста, наша героиня Жемчужина на пути самопознания, пытаясь преодолеть повседневные жизненные проблемы», — сказала герцогиня Сассекском.

Кроме Меган Маркл, над мультсериалом работать Дэвид Ферниш, Кэролайн Сопер, Лиз Гарбус, Дэн Коган, Аманда Рында. Сейчас проект находится на стадии разработки, поэтому даты премьеры пока не называют.

Фото: Getty Images

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