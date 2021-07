Интервью Меган Маркл и принца Гарри для Опры номинировали на Эмми 2021

Разоблачение королевской семьи могут получить престижную премию

Организаторы американской телевизионной премии «Эмми» огласили список номинантов этого года. Среди претендентов на статуэтку «Эмми-2021» также представлены и Меган Маркл и принц Гарри, а точнее — их скандальное интервью для Опры Уинфри, которое вышло 7 марта.

Интервью, которое наделало значительного шума для королевской семьи, попал в номинации «выдающийся документальный или специальный выпуск». Конкурентами за статуэтку в этой категории для интервью Опры Уинфри стали шоу «My Next Guest Needs No Introduction», «United Shades of America», «VICE» и «Stanley Tucci: Searching for Italy».

Напомним, что церемония объявления победителей «Эмми-2021» пройдет уже 19 сентября во Лос-Анджелесе. Интересно, сможет ли скандальная история герцогов Сассекском победить.

Фото: Getty Images

