Меган Маркл и принц Гарри получат кругленькую сумму за отказ от третьего ребенка

Благотворительная организация стремится уменьшить перенаселения планеты

Меган Маркл и принцу Гарри пообещали выплатить 500 тысяч фунтов, если они официально откажутся от идеи расширения своей семьи. Такое предложение супругам сделала благотворительная организация Population Matters, которая выступает против перенаселения планеты.

«Выбирая и публично заявляя о своем намерении ограничить свою семью двумя детьми, герцог и герцогиня Сассекские помогают обеспечить лучшее будущее своим детям и является примером для подражания для других семей. Чем меньше семья, тем меньше наш негативное влияние на Землю. Это дает больше шансов всем нашим детям, детям и будущим поколениям процветать на здоровой планете. Мы благодарим Гарри и Меган за то, что они приняли это разумное решение», — завили в организации.

В Population Matters считают, что все желающие иметь детей должны ограничиваться в их количестве, чтобы сохранить планету от перенаселения. А поскольку у Меган и Гарри уже есть сын и дочь, то они могут сознательно поддержать такую ​​позицию и показать хороший пример другим родителям. Свою компенсацию герцоги планируют отдать на благотворительность.

Фото: Getty Images

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