Италия назвала города-претенденты на проведение «Евровидения-2022»

Организаторы решают, где лучше провести песенный конкурс

После победы итальянской группы Måneskin на «Евровидении-2021» Италия наконец начала определяться с городом, который будет принимать песенный конкурс следующего года. Итальянский вещатель уже завершил прием заявок. Как сообщает издание Wiwibloggs, принять у себя «Евровидение-2022» готовы аж 17 итальянских городов.

Чтобы принять в себя песенный конкурс, город должен отвечать следующим требованиям: ближайший международный аэропорт должен быть расположен максимум в 90 минутах езды, местные отели должны обеспечить более 2000 номеров рядом с ареной, где пройдет конкурс, а сам город должен обладать развитой инфраструктурой. А сама арена должна вмещать не менее чем 8000-10 000 зрителей, иметь систему кондиционирования внутри, четко очерченный периметр и достаточно места для монтажа большой и сложной сцены, пресс-центра, а также множества подсобных помещений.

Пока указанным требованиям отвечают следующие города-претендента: Ачиреале, Алессандрия, Бертиноро ди Романья, Болонья, Генуя, Флоренция, Езоло, Матера, Милан, Пезаро, Римини, Рим, Сан-Ремо, Турин, Триест и Витербо.

Назвать город, который будет принимать «Евровидение-2022» Италия собирается до конца лета.

Фото: IStock

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