После 23 лет: Солистка Spice Girls наконец официально вышла замуж
Селебрити дождалась своего важного дня
Бывшая солистка культовой группы Spice Girls Эмма Ли Бантон вышла замуж после 23 лет отношений со своим избранником. Мужем 45-летней знаменитости стал 42-летний певец Джейд Джонас. Об этом стало известно из Instagram певицы.
Недавно Эмма Ли Бантон опубликовала фото в свадебном платье, заявив, что связала себя узами брака. Свадебная церемония прошла довольно скромно в семейном кругу. Эмма Бантон надела белое короткое платье с длинным шлейфом, а Джейд — стильный пиджак Gucci и светлые брюки.
«Мистер и Миссис Джонс» — подписала фото новоиспеченная жена.
Напомним, что отношения Эмма Ли Бантон и Джейд Джонс начались в 1998 году. Но тогда окончательно пара сошлась только в 2004 году. В 2011 году Джейд сделал Эмми. Пара ждала так долго, утверждая, что им не нужна свадьба, чтобы доказать кому-то силу своих чувств. В отношениях у пары родилось двое детей.
Фото: Getty Images
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