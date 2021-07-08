Вова Дантес признался в любви Нади Дорофеевой и поздравил ее с годовщиной свадьбы

Селебрити поблагодарил любимой за годы вместе

В шоу-бизнесе любовь таки на вес золота. Не так много пар проходят испытания славой и годами. Но, как ни странно, украинским селебрити удается проносить искренние чувства сквозь года. Одной из таких образцовых звездных пар являются украинские певцы Надя Дорофеева и Владимир Дантес.

Именно сегодня Надя и Вова празднуют годовщину свадьбы. Их официальной семьи исполнилось шесть лет. И Дантес решил мимишно поздравить любимую в Instagram.

«6 лет официальной семье! Это называется чугунная свадьба. Как же ужасно это звучит. Для нас с Надей все равно самой важной датой остаётся 5 августа! Это день нашего знакомства. Но не могу обойти эту дату. Вытерпеть меня 4 года и потом сказать «Я согласна» — ты просто кто? Тебе памятник при жизни поставить нужно. Так как в мои 23-27 я был, прям, конченым. Спасибо, что меняешь и меняешься. Мне с тобой, как на самых экстремальных аттракционах: очень хочется, местами страшно, захватывает дух, но внизу живота все равно безумно приятно щекочет. Люблю тебя, моя утя!» — написал артист.

Также Дантес показал несколько забавных снимков с Надей Дорофеевой, показав, какими счастливыми являются их отношения.

Фото: Getty Images

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