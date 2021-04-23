Надя Дорофєєва – про поповнення у родині

Артистка зізналася, чому у неї з чоловіком досі немає бейбіків

Українська співачка Надя Дорофєєва та її чоловік співак Володимир Дантес довгі роки є однією з найобговорюваніших пар в українському шоу-бізнесі. А темою, яка цікавить усіх найбільше щодо цих двох, є їхні діти, а точніше, коли саме зірки збираються стати батьками. Журналісти уважно стежать за будь-якими змінами у фігурі Наді та ледь не щотижня приписують їй можливу вагітність.

Після розпаду гурту «Время и Стекло» фанати Наді Дорофєєвої припускали, що артистка якраз збирається піти у декрет. Але ж ні, вона розпочала сольну кар’єру. Проте, запитання щодо дітей на адресу Наді та Вови продовжують лунати. Тому нещодавно у програмі «Зірковий шлях» співачка зізналася, чому у них з Дантесом досі немає дітей.

– Ніколи кар’єра не зупиняла мене у цьому питанні. Чомусь завжди думають, що це через кар’єру, але це не так. Це тому, що ми з Вовою досі якось не готові… Якось так. Це питання у нас постійно фігурує. Постійно. Ми вже й самі жартуємо, що у соцмережах чекають «дорошат» і «дантесиків». Але ми зробимо це не під тиском людей, а ухвалимо рішення самостійно, — сказала Надя Дорофєєва.

Читай також:

«Сцена схожа на сон»: Джон Траволта згадав про танець із принцесою Діаною у Білому домі

Секретна реп-рейв тусовка, зухвалі образи і нове звучання в кліпі «Полетели» Nino Basilaya