Надя Дорофеева и Владимир Дантес рассказали о съемках клипа в их доме: «Я такого злого Вову не видела!»

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес стали ведучими одного з випусків «Орел&Решка» і разом із командою тревел-шоу побували в Йорданії. Оскільки золота карта дісталася Наді, її чоловікові довелося подорожувати зі 100 доларами і знаменитим червоним рюкзаком. Але це зовсім не завадило Дантесу купити коханій у подарунок каблучку за 50 доларів, і щоб заощадити решту бюджету, артист вирішив скористатися однією з йорданських традицій. У цій країні місцеві, у яких є така можливість, мають пустити пожити у своєму будинку будь-якого гостя на три дні, не ставлячи жодних запитань. Так Дантес зміг зупиниться на ніч у місцевого йорданця, не витративши при цьому ані цента.

Однак сам артист на зйомках «Тревел краш-тесту» зізнався, що навряд чи сам так само легко зміг би пустити у свій будинок незнайомців. Хоча, як ми всі знаємо, нещодавно вийшов кліп Дантеса на трек «SASHA», який був знятий у їхньому з Надею будинку. Виходить, Володимир впустив в будинок не лише знімальну групу, а й, по суті, всіх глядачів!

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Надя розповіла в інтерв’ю Новому каналу, що насправді її чоловікові ці зйомки далися дуже непросто:

– Це тривало дві доби. Зізнаюся, такого сердитого Вову не бачила взагалі дуже давно! Він дуже нервував. Я прийшла, а вони (знімальна група – прим. ред.) дивилися на мене благальними очима й раділи: «Надю, ти промінчик світла! Він такий злий!»

– Я не злий був, я їх підколював! Тому що дуже багато що не виходило, – згадує Дантес. – Якщо б вони розвалили будинок, ти б не була такою щасливою і радісною! J Ти не бачила, що там відбувалося. І давай не будемо забувати, що ми знімали кліп у той же день, коли повернулися з Йорданії зі зйомок «Орла&Решки»! У мене були тести, я спав дві години, приїхав додому, і відразу привезли техніку, декорації. І взагалі ніякий, втомлений, я репетирував. У нас тоді ще залишився ночувати наш друг – режисер Льоня Колосовський, і ми лягли спати о другій годині ночі. А о шостій ранку вже підвелися знімати кліп і знімали до п’ятої ранку наступного дня. Лише потім я зміг відпочити! Тому, треба сказати, що «Орел&Решка» також вплинули на мій настрій у день зйомок кліпу. Але все вийшло класно!

Яким вийшов кліп Володимира Дантеса на пісню «SASHA», ви можете подивитися просто зараз. І навіть якщо вже бачили його, переглянути ще раз, знаючи, що було за лаштунками знімального процесу.

Ще більше історій з Йорданії та одкровень Наді Дорофєєвої та Вови Дантеса – у повному випуску «Тревел краш-тесту» з ведучими «Орла&Решки» на YouTube Нового каналу!

І не забудьте цієї суботи, 24 квітня, о 10:00 увімкнути Новий канал і подивитися новий випуск тревел-шоу з Барселони, ведучими якого стали Вєрка Сердючка з мамою і Віра Брежнєва!

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