Леди Гага показала подарок от бойфренда на юбилей

Селебрити заинтриговала подписчиков презентом невероятных масштабов

Американская певица Леди Гага, которая сейчас снимается в фильме «Гуччи», получила огромный подарок от своего бойфренда на 35-й день рождения. Презент от любимого звезда показала в своем Instagram.

Инвестор Майкл Полански, с которым Леди Гага встречается больше года, представил ей огромный букет из белых роз, упакованных в плетеную корзину. Таким образом человек поздравил любимую с 35-летием. Пожалуй, кроме цветов, селебрити получила еще какой-то подарок, но Читатели уже не поделилась.

«Когда твой парень присылает тебе цветы в Рим на твой день рождения. Я люблю тебя, милый. Мне не терпится оказаться дома с тобой и нашими собаками. Это все, что мне нужно», – подписала фото Леди Гага.

Фото: Getty Images

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