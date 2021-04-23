С кем именно: Дженнифер Лопес начала видеться с бывшим после разрыва с женихом
Звезда погрузилась в общение с эксом
Недавно стало известно, что американская певица и актриса Дженнифер Лопес все же разорвала помолвку и рассталась со своим женихом бейсболистом Алексом Родригесом Дженнифер Лопес. И уже журналисты обсуждают то, что Джей Ло активно начала общаться с другим своим эксом.
Как сообщает инсайдер издание People, Дженнифер Лопес нашла утешение в своем бывшем муже Марке Энтони, с которым воспитывает двойняшек Эмму и Макса.
– У Дженнифер и Марка Энтони прекрасные отношения. То, что Марк был рядом, когда ей приходилось работать за границей, было утешением для Дженнифер, – гагадково сообщил аноним.
Мол, Джей Ло счастлива больше времени проводить с детьми, в которых находит утешение. Но также она ценит поддержку своего бывшего, который оказался рядом в трудный момент.
Фото: Getty Images
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