Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застукали за поцелуями (ВИДЕО)

Комментарии излишни …

После расставания с Алексом Родригесом Дженнифер Лопес заподозрили в романе с ее бывшим бойфрендом Беном Аффлеком. Их не раз за последние недели замечали вместе в публичных местах. И хотя все было очевидно, но сомнения еще закрадывались. Но после недавних кадров папарацци роман Джей Ло и Бена Аффлека можно считать официально возобновленным.

На днях знаменитую парочку поймали во время семейного ужина в Малибу с детьми Джей Ло от брака с Марком Энтони. Там звездная семья праздновала день рождения сестры Дженнифер Лопес. И этот вечер папарацци не могли залить без внимания. Именно на нем удалось поймать Дженнифер Лопес и Бена Аффлека за поцелуями.

Слова здесь излишни, смотрите сами!

Фото: Getty Images

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