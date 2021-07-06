Актрисы сериала «Друзья» затусилы вместе на вечеринке (ФОТО)
Женская часть касту популярного проекта воссоединилась в честь праздника
Моника, Фиби и Рэйчел снова вместе! По крайней мере, актрисы, сыгравшие культовых персонажей в сериале «Друзья», собрались вместе в День независимости США, 4 июля. Об этом свидетельствует новый пост в Instagram Кортни Кокс.
Актриса опубликовала фото, на котором позирует вместе со своими экранными подругами, с которыми дружит и в реальной жизни. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу недавно встретились, чтобы вместе отпраздновать День независимости США. К звездной тройки присоединилась еще и актриса Лора Дерн, о чем свидетельствует еще одно фото Кортни Кокс с подругой.
По селфи актрис можно понять, что время они провели хорошо. После воссоединения «Друзей» в специальном эпизоде каждое их фото вызывает еще больше эмоций. После стольких лет они всегда «there for you».
Фото: Getty Images
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