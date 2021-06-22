Каст Друзей спел тему из культового сериала (ВИДЕО)

Актеры по-особенному воссоздали главный саундтрек проекта

Не так давно создатели культового сериала «Друзья» порадовали фанатов реюнион и специальным эпизодом к 25-летию проекта. Но плюшки на этом не закончились. Время от времени американские шоу продолжают радовать нас крутым контентом на тему «Друзей», который пробивает на слезу.

На этот раз ведущий «The Late Late Show» Джеймс Корден, который и стал ведущим реюниона, пригласил актеров «Друзей» Лизу Кудроу, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Мэтта Леблана, Дэвид Швиммер и Мэтью Перри подвезти их до съемочного павильона сериала на территории Warner Brothers . И поскольку все шестеро друзей оказались в одном автомобиле — гольфкар, это не поиграть в «Carpool Кaraoke» было просто грешно! Джеймс Корден включил саундтрек из сериала и все каст начал подпевать и хлопать в ладоши в ритм музыке. Что тут говорить, лучше смотрите сами!

Фото: Getty Images

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