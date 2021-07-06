Ребел Уилсон поделилась новыми результатами похудения (ФОТО)

Селебрити неустанно идет к своей лучшей формы Эвер

Голливудская актриса Ребел Уилсон, которую любят невероятным чувством юмора и харизмой, показала новые результаты своего похудения, которое она начала во время карантина. Сейчас девушка похудела уже на 27 кг!

В своем Instagram звезда поделилась фото, на котором позирует в черном комбинезоне. Он подчеркнул все изгибы Ребел и удачно спрятал лишнее благодаря цвету. Девушка решила никак подписывать фото. Похоже, что она просто решила похвастаться тем, как теперь на ней выглядят облегающие вещи. Просто невероятная перемена!

Фото: Getty Images

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