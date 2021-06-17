Эйфория 2 сезон: смотреть официальный тизер

Работа над нашумевшей подростковой драмой уже началась

Есть тут поклонники «Эйфории»? У нас для вас хорошие новости: продолжение истории таки увидит свет! По данным телеканала HBO, сериал находится на стадии производства, но даты выхода новых эпизодов пока неизвестны. Все указывает на то, что чуда не случится в ближайшие несколько месяцев, но унывать не стоит. Сегодня, 17 июня, в сети опубликовали официальный тизер второго сезона сериала «Эйфория». И у нас появилась возможность вновь «прикоснуться» к любимому проекту, пусть и всего на 30 секунд.

Официальный тизер второго сезона сериала «Эйфория» показывает, как главная героиня Ру, роль которой исполнила Зендея, встречает свою трансгендерную подругу Джулс (Хантер Шафер) в школьном коридоре. Конечно, за 30 секунд понять, что нас ждет в продолжении истории, невозможно. Но ведь и это уже что-то!

Напомним, «Эйфория» — американская телевизионная подростковая драма, созданная режиссером Сэмом Левинсоном. Картина рассказывает о девушке по имени Ру, которая борется с наркотической зависимостью и в то же время пытается разобраться в непростых отношениях с новой подругой Джулс. Премьера первого сезона состоялась летом 2019 года, а в декабре 2020 и январе 2021 HBO показал два специальных эпизода.

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