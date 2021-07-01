Вышел первый тизер новой «Золушки»: смотрим!

Премьера фильма-мюзикла запланирована на 3 сентября 2021

Новая экранизация «Золушки» расскажет классическую историю осиротевшей девушки и ее злой мачехи в современной интерпретации. Главную роль Золушки исполняет певица Камила Кабельо, которая также работала над музыкальной частью. Роль принца досталась Николасу Голицыну («Красивый дьявол»), а гендерно-нейтральную фею-крестную сыграл Билли Портер («Поза»).

– В магии нет гендера. Думаю, новое поколение действительно к такому уже готово. Дети – готовы. Это взрослые тормозят, – прокомментировал свою роль Билли Портер.

Режиссером и сценаристом мюзикла выступила трехкратная номинантка «Эмми» Кей Кэннон («Секса не будет!!!», «Студия 30»).

Наслаждаемся тизером!

Фото: Getty Images

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