Новому фильму о друзьях Оушена быть?

Режиссер культовых фильмов «11, 12 и 13 Друзей Оушена», Стивен Содерберг, думает над съемками еще одной части

Новость рассказал актер Дон Чидл, который снимался в трилогии, а недавно снова появился у Содерберга в новой ленте No Sudden Move («Без резких движений»). Он рассказал, что сейчас режиссер придумывает идею для нового фильма, в котором могло бы произойти воссоединение актерского состава. Мысли о продлении возникали и раньше, но он отказывался от них из-за смерти Берни Мака, который сыграл Фрэнка Кеттона.

Также создание продолжение фильма усложняет и то, что Дэнни Оушен в исполнении Джорджа Клуни, по сюжету спинофа «8 подруг Оушена», умер.

Читай также:

Ромео Бекхэм стал новым лицом бренда Saint Laurent

Скарлетт Йоханссон готовит запуск собственной косметики: что это будет