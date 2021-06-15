Ранкове шоу 2 сезон: дивитися офіційний трейлер

Apple TV + представив перший трейлер 2 сезону серіалу «Ранкове шоу» з Дженніфер Еністон та Різ Візерспун у головній ролі.

«Ранкове шоу» 2 сезон – дивитися трейлер онлайн:

У відео показано, що трапилося з «Ранковим шоу» після гучної заяви його двох ведучих. Вони підняли питання руху #MeToo на зовсім інший рівень, який набув широкого резонансу. Але чи всі важливі питання були підняті та адресовані винуваться? Саме таким запитанням здається одна з журналісток в інтерв’ю з колишньою зіркою «Ранкового шоу». Її реакція та вираз обличчя означає, що нам ще є, про що говорити. «Люди заслуговують знати правду. Ніхто не любить плітки», – сказано у трейлері.

Як повідомляють творці серіалу, другий сезон також буде відображати поточну ситуацію в світі. За словами актора Марка Дюпласса, сценаристи переписували сценарій другого сезону, щоб зробити його актуальним щодо проблем реалій.

«Так, вони знову переписують сценарій. Це божевілля, адже те ж саме відбувалося і в перший раз. У них був повністю готовий матеріал, який переробили, щоб включити в нього процес #MeToo. А тепер ми маємо справу з іншим глобальним феноменом. Не знаю, що саме роблять сценаристи, але точно можу сказати, що знову все переписують», – розповів Дюпласс.

Прем’єра другого сезону серіалу «Ранкове шоу» відбудеться вже 17 вересня 2021 року на Apple TV +.

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