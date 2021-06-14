Ейфель: дивитися офіційний трейлер

У мережі з’явився офіційний трейлер історичної драми «Ейфель».

«Ейфель»: дивитися трейлер онлайн

У фільмі розкажуть, як відомий архітектор та інженер Ґюстав Ейфель, який прославився роботою участю у побудові Статуї Свободи у Нью-Йорку, наважиться на свій найбільший шедевр. Француз хотів здивувати парижан модерністською спорудою, яка б викликала захват та відображала дух свободи. І до такої ідеї його підштовхнуло кохання. Саме воно допомогло Ґюставу Ейфелю побудувати знамениту Ейфелеву вежу.

Головні ролі у фільмі зіграли Ромен Дюріс та Емма Маккей. А режисером виступив Мартін Бурбулон.

Прем’єра дами «Ейфель» відбудеться вже восени 2021 року.

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