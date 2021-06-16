Джиджи Хадид думает о завершении модельной карьеры

Селебрити ищет для себя новые возможности для реализации

Американская супермодель Джиджи Хадид задумалась о завершении модельной карьеры. После рождения дочери девушка хочет сменить сферу деятельности. Об этом звезда заявила в интервью изданию I-D.

«Я воплотила в жизнь все мои мечты о моде и подумала: «Что же теперь?» Мне не нужна новая обложка или рекламная кампания. Я бы предпочла оставить это место для нового лица, кого-то, для кого это действительно важно. Для человека, чья жизнь изменится благодаря карьере. Я хочу дать дорогу следующему поколению», — призналась Джиджи.

Оказалось, что рождение дочери заставило Джиджи посмотреть на работу по-другому. Теперь ей хочется иметь более стабильную работу, чтобы посвящать больше времени дочери.

«Мне бы понравилось ходить в один и тот же офис или студию несколько дней в неделю, с одной и той же командой, одними и теми же людьми, где будет небольшая игровая комната, которую я могу сделать для Пусть у себя на работе», — поделилась модель.

Одним из возможных вариантов будущей профессии для себя звезда называет дизайнерство.

«Я работаю над дизайнерскими идеями с точки зрения моего собственного бренда. Я бы хотела найти нишу, в которую, по моему мнению, было бы круто вывести в свет бренд с моим именем», — рассказала Хадид.

Фото: Getty Images

Читай также:

Трэвис Скотт назвал Кайли Дженнер своей женой. Мы что-то пропустили?

«Что-то совсем другое»: Наталка Карпа выпустила экспериментальный сингл «Только девушки»