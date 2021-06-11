Саша Чемеров и Бумбокс — Любила: слушать онлайн, текст (слова) песни

Легендарная украинская группа «Бумбокс» совместно с музыкантом Сашей Чемеровым презентовали долгожданную совместную песню

— Я начал писать песню «Любила» в Лос-Анджелесе, — рассказал Саша Чемеров. — Тогда она называлась «1%» — у меня в тот период жизни было много испытаний, название подходило идеально. Сидишь на балконе в L.A. и пишешь песню из расчета на дуэт — я сразу хотел чтобы в ней пел Андрей. Кажется, я ему отправил демку, вокал под гитару, а может быть мы увиделись, я тогда приехал на съемки клипа и застрял, но первая версия, которую я записал — это был соул с рнб, ему очень понравилась. А потом я понял, что сильно изменился и те синглы, которые выпустил, имеют с «Любила» мало общего. Андрей предложил переделать аранжировку, за это взялся Дмитрий Кувалин (гитарист Бумбокс). Потом мы привлекли Александра Люлякина (барабанщик Бумбокс), а потом и Павла Литвиненко (клавишник Бумбокс). Стало понятно, что это уже не дуэт Саши Чемерова и Андрея Хлывнюка, но Саши Чемерова и Бумбокс.

— После суперхита «Тримай мене» с Александром Чемеровым (The Gitas, Димна Суміш) я зарекся больше записываться вместе, понимая, что материал вышел недостижимо крутым. Но, прошло несколько лет, и Саша предложил снова сесть в студию и накопить что-то более ритмблюзовое. Дописав куплет и поработав над аранжировкой с Дмитрием Кувалиным (гитаристом Бумбокса) мне стало окончательно ясно, что песня «Любила» просто таки должна жить в радиоэфире. Очень приятно, когда все участники записи — группа, специально приглашенные бэк-вокалистки, звукорежиссер — напевают «вона любила, любила» еще несколько дней подряд. Станет песня «Любила» синглом, или войдет в наши с Сашей альбомы — уже не важно. В моих наушники на утренней пробежке она уже незаменима, — поделился фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк.

Текст песни Саша Чемеров & Бумбокс – «Любила»

Країна сліз країна мрій

Не вмерла ще і я живий

І є надія на тепло

І світло

Країна снів країна слів

Тебе люблю я і любив

Чи ти так само й мене

Любила

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Чи вона його любила

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Чи вона його любила

Любила

Людина Бог, людина звір

Якійсь одній із них повір

Спрямуй на неї все тепло

І світло

Спостерігай, не говори

До долу падають з гори

Космічних залишки жарин

Вони любили

Кров на…

Кров на…

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Вона його любила

Любила

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Що вона його любила

Любила

Чия це кров на вустах моїх блідих

Сліди кохання чи ненависті сліди

Втікай, втікай чи ставай йти слідом

Хто ти є? Чи є тут лав енд фрідом

Чекай, чи воно варте того

Свій до свого, ні царя ні бога

Ні апостолів не вчителів не ідолів

Не янголів

Ти вигадував все чи любив?

вистрілив — обомлів

вистрілив — обомлів

вистрілив — обомлів

А хто тебе любив, а?

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Чи вона його любила

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Чи вона його любила

Любила

Кров на вустах

Чи вона його любила

Кров на вустах

Вона його любила

Чи вона його любила

Любила

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