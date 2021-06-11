МАША КРАШ презентовала видеоклип на свой дебютный авторский трек «МАЛАЯ»

В «МАЛОЙ» Маша искусно совмещает покладистую наивную the girl next door, влюбившуюся в плохого парня, и смелую рисковую подружку, которая способна вырвать сердце и выбросить его в урну.

КРАШ разбавляет последние музыкальные тренды ностальгическим вайбом из двухтысячных, видеоряд в розовых тонах бандитскими выходками. Умело миксует панкушность и сексуальность. МАША — наш КРАШ, #ТВОЯМАЛАЯ, новый проект ENJOY!MEDIA, молодая кровь и яркая премьера этого лета.

— Сегодня я представляю видеоклип на мой дебютный авторский трек на песню «МАЛАЯ». Это история о первой неистовой любви, которая может преподносить к новым высотам или беспощадно разрушать ваши планы. Видео, как песня, не похожи на все то, что я делала раньше. Они получились очень яркими, смелыми, даже панкушными. В «МАЛОЙ» я и послушная девочка, и бандитка, и отзывчивая малышка, и рисковая подруга, которая может вырвать сердце и выбросить его в мусорное ведро. Точно как в жизни! Надеюсь, вам понравится трек, а видео создаст крутой летнее настроение! — поделилась с Новым каналом исполнительница.

— «МАЛАЯ» — мой новый видеоклип, дебютный авторский трек и долгожданный запуск проекта МАША КРАШ. Это мой личный новый старт и работа, которая, я надеюсь, создаст крутое настроение каждому из вас и станет первой в череде моих летних премьер», — рассказывает о премьере Маша.

Кто такая МАША КРАШ?

МАША КРАШ, она же Мария Кондратенко — молодая украинская актриса, певица, В 2020 взяла псевдоним МАША КРАШ и начала работать с Игорем Тарнопольским и командой ENJOY!MEDIA, среди проектов которой — JAMALA, LAUD, ANAMUN, Саша Чистова.

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