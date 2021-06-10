TAYANNA — об участии в Евровидении-2022

Артистка назвала условие, при котором поедет на песенный конкурс

Украинская певица TAYANNA, которая уже не раз принимала участие в Национальном отборе на «Евровидение», снова заговорила о своих намерениях относительно того, чтобы представлять Украину на песенном конкурсе.

Как сообщает официальная Instagram-страница «Евровидение» в Украине, TAYANNA хотела бы стать представителем нашей страны в 2022 году в Италии. Однако, чтобы решиться на это, девушке нужно подготовить себя в психологическом аспекте восприятия конкурса, как такового.

«Поїхати в Італію я б хотіла на Євробачення, чесно кажучи. На тижні три. Якщо я зможу себе переформатувати в психологічному плані, що це про красивий конкурс і не треба там ні з ким тільки боротися і перемагати, напевно, я поїду», — поделилась певица.

Интересно, увидим ли мы TAYANNA после такого заявления на Нацотбора на «Евровидение» в 2022 году.

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