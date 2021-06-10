Илона Гвоздева послала хейтеров, которым не нравятся ее формы

Звезда не умолчала из-за негативных комментариев в свой адрес

Известная украинская хореографиня и танцовщица Илона Гвоздева недавно шокировала подписчиков в Instagram тем, что послала своих Хейтер. Таким образом знаменитость решила ответить тем, кому не понравились ее маленькая грудь.

Как оказалось, в одном из последних видео Илоны Гвоздевой в ТикТок, звезду засыпали негативными комментариями по ее груди: «Где сиськи? Какой кайф, когда нет сисек? Одна арматура … Где сиськи, ужас !!! Родила, а сиськи больше не стали! Сиськи забыла в отеле! Именно такие комментарии получила в недавнем видео с Тик-Ток … на своей странице».

Но терпеть такого отношения к себе знаменитость не захотела, а потому решительно дала отпор тем, кому она так не угодила.

«Решила просто написать пост и ответит всем и сразу! ???????? Да, у меня небольшая грудь, заметьте именно грудь, а не сиськи, во-вторых, я всю жизнь занимаюсь спортом и нагрузки, мягко говоря, сказываются на теле, в-третьих я Мама двоих прекрасных детей, любимая жена и по жизни реализованая и удовлетворённая женщина. Я не стремлюсь быть очередной инстабарбы и быть в рамках какого-то формата????????♀️ Для меня важно что: 1. У меня после двоих детей охеренное тело. 2. В свои 32 выгляжу на 25. 3. Знаю как сделать мужа счастливым и грудь играет здесь далеко не первую роль. 4. Живу в кайф, люблю своё тело, горжусь собой. 5. Всем кому не нравлюсь ответ прост- идите НА * ЕР, главное, что нравлюсь я себе», — написала Илона Гвоздева в своем Instagram.

Также звезда добавила, что ее огорчает, что такие комментарии пишут сами же женщины. Она разочарована их воспитанием.

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