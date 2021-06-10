«Была предана своему внуку»: Королева-мать заставляла принцессу Диану терпеть измены принца Чарльза
Елизавета не могла понять, на что жалуется леди Ди
Недавно новая волна скандала началась вокруг королевской семьи Великобритании. После выхода нового документального фильма «The Queen Mother: Grandmother to the Nation» стало известно, кто именно настаивал на том, чтобы принц Чарльз и принцесса Диана оставались вместе, несмотря на измены представителя королевской семьи. Об этом пишет издание Daily Mail.
Как утверждает автор фильма и королевский биограф Том Куинн, именно Королева-мать делала все возможное, чтобы Леди Ди не расставалась с принцем Чарльзом.
«Королева-мать думала, что Диана живет в сказочных иллюзиях о том, какими должны быть отношения, и настаивала, что ей надо повзрослеть. Она была предана своему внуку и думала, что Чарльз был самым мягким и добрым из мужчин и очень внимательным. Она не могла понять, на что Диана жаловалась», — рассказал Том.
Однако, другие представители королевской семьи не разделяли точку зрения Елизаветы. Они считали такую позицию устаревшей и такой, которая не соответствовала обстоятельствам, в которые Чарльз загнал Диану.
Фото: Getty Images
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