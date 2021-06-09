Тина Кароль продает свой отпечаток пальца

Все полученные средства пойдут на будущий украиноязычный альбом артистки

Украинская певица Тина Кароль выставила на аукцион уникальный NFT лот цифрового искусства. Звезда готова продать свой необычный автограф — собственный отпечаток пальца. С помощью средств вырученных за него артистка собирается развивать свой будущий украиноязычный проект «Молодая кровь». В нем Тина Кароль представляет колоборации с различными молодыми исполнителями.

«Этот NFT лот объединяет два мира — музыкальный и токенизированный. Цифровое и аналоговое искусство стирает границы. Миссия проекта «Молодая кровь» открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки и обратите внимание слушателей на украинскую молодую поп-культуру. Это проект воссоединения и единства, поэтому его выход приурочен к 30-той годовщину Независимости Украины », — написала Тина Кароль в своем Instagram.

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