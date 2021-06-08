Кортни Кокс, Элтон Джон и Эд Ширан посвятили песню Лизе Кудроу (ВИДЕО)

Звезды собрались вместе, чтобы передать привет своей подруге

После выхода специального эпизода сериала «Друзья» хайп вокруг проекта не утихает. Каст продолжает делиться бекстейджнимы фото и погружается в воспоминания со съемок. А кое-кто проявляет еще больший креатив.

Например, Кортни Кокс, которая сыграла Монику Геллер, собрала у себя дома Элтона Джона, Эда Ширана и Бренди Карлайл, чтобы подарить коллеге по сериалу Лизе Кудроу песню. В первом эпизоде ​​третьего сезона сериала «Друзья» героиня Лизы Кудроу исполнила отрывок из хита Элтона Джона. Но тогда она произнесла одну строку с известной композиции, спев «Tony Danza» вместо «Tiny Dancer».

В видео Кортни Кокс аккомпанирует на пианино, Ширан и БрендиКарлайл играют на гитарах, а сэр Элтон Джон поражает своим голосом.

«Один из лучших моментов моей жизни. Эта для тебя, Лиза Кудроу » — подписала видео Кортни Кокс.

Фото: Getty Images

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